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Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında zirve yarışını değerlendirdi ve Medipol Başakşehir'in bitime 3 hafta kala yüzde 85 şampiyon olduğunu söyledi.

09.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:25

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında yaşanan şampiyonluk yarışını yorumladı.

Trabzonspor'un zirve şansını değerlendiren Dilmen, "Bugün 1-1 yaptın, rakibi yakaladın. 2-1 öne geçtin, skoru koruyamıyorsun. 2 hafta önce Ankaragücü ile oynuyorsun. 1-0 öne geçiyorsun, koruyamıyorsun. Alanya deplasmanında 2 kez öne geçiyorsun, 2 puan kaybediyorsun. Bu istatisliklerle de genel bir zaafiyeti var" dedi.

"TRABZONSPOR'UN COŞKU PROBLEMİ VAR"

Ligin bitimine 3 hafta kala Medipol Başakşehir'i yüzde 85 oranında şampiyon olarak gördüğünü belirten Rıdvan Dilmen, "Bu durumu Başakşehir'in oyunu dışında Trabzonspor'un coşku ve fiziksel problemi nedeniyle söylüyorum. Başakşehir moral olarak da öne geçti" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Haber Yorumları (1)
: rıdvan helal sana . bunu bir tek sen bilebilirdin türkiyede zaten .
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