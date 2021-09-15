Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu duyurdu. Dilmen paylaşımında, "TFF, Stefan Kuntz la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kısa süre önce Tff'yle görüşmek için İstanbul'a gelen Alman hoca Stefan Kuntz'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

"YANINA TÜRK YARDIMCI ANTRENÖR ARANIYOR"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "TFF, Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor" ifadelerini kullandı. Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Stefan Kuntz kararında geri adım atılabilir! Alman hoca da tepkilerin farkında

Stefan Kuntz kararında geri adım atılabilir! Alman hoca da tepkilerin farkında

 'Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var' diyen Rıdvan Dilmen'in, 8 milyon lira kazandığı iddia edildi

"Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" diyen Rıdvan Dilmen'in, 8 milyon lira kazandığı iddia edildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Fuat Oktay İbrahim Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Müge Anlı Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Alpha Conde Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:14:13. #1.17#