Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kısa süre önce Tff'yle görüşmek için İstanbul'a gelen Alman hoca Stefan Kuntz'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

"YANINA TÜRK YARDIMCI ANTRENÖR ARANIYOR"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "TFF, Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor" ifadelerini kullandı. Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri