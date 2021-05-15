Ricardo Sa Pinto: "Bu galibiyeti oyuncularıma armağan ediyorum"
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Ricardo Sa Pinto: "Bu galibiyeti oyuncularıma armağan ediyorum"

Ricardo Sa Pinto: 'Bu galibiyeti oyuncularıma armağan ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının çok iyi bir maç çıkardığını ve hırslı oynadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının çok iyi bir maç çıkardığını ve hırslı oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 42. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK takımında Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pinto, kazanmayı çok istediklerini belirterek, "Oyuncularım çok iyi organize oldu. Çok iyi bir stratejiyle yürekleriyle oynadılar. Kazanmayı çok istedik ve akıllıca oynadık. Bu maçta kazanmayı hak etmiştik. İyi bir takıma karşı oynadık, çok iyi bir sezon geçiren rakibimiz vardı. Ben bugünkü galibiyeti oyuncularıma armağan ediyorum çünkü gerçekten kahraman gibi oynadılar. Kulüpte benimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Siz gazetecilere de çok teşekkür ediyorum. Buradan ayrılırken Türkiye kalbimde olacak" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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