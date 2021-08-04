Rezan Epözdemir: Galatasaray'a karşı bu kumpası kim kuruyor?

"Bu kurulun aldığı karar sağlıklı olabilir mi?""Tahkim kurulu başkan ve üyelerinin istifasını istiyoruz""Bu kurula hiçbir güvenimiz yok""Galatasaray'dan hesap sormak kimsenin haddi değildir"SERHAN TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "Çatlak bir ses olmasın...