Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı
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Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı

25.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:12

Reuters, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasının, Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yaparak döviz rezervlerinin eridiğini söylemesi üzerine olduğunu ileri sürdü.

İsmi açıklanmayan AK Partili dört kaynağın Reuters'a aktardığına göre, partinin ileri gelenlerinin 6 Kasım'da yaptığı toplantıda sunum yapan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döviz rezervlerinin eridiğini aktardı. Bu gelişme üzerine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden Murat Uysal'ı alarak yerine Ağbal'ı atadığı ileri sürüldü.

SUNUMLARIN ARDINDAN ERDOĞAN HAREKETE GEÇTİ

Haberde en az iki gün boyunca yapılan sunumlarda Erdoğan'a yabancı yatırımın ülkeye getirilmesinde sıkıntı yaşandığı ve Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 30 değer kaybettiğinin anlatıldığı iddia edildi.

Reueters'ın haberine göre, Erdoğan bu sunumların ardından alarma geçti; 6 Kasım Cuma günü o dönem Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal'ı yanına çağırarak döviz rezervlerinin bu yıl neden yarıya indiğini ve bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünü sordu.

Reuters'ın konuştuğu kaynaklar, bu konuşmanın ardından Erdoğan'ın Uysal'ı görevden almaya ikna olduğunu belirtti.

İŞSİZLİK DALGASI UYARISI DA YAPILDI

AK Parti'ye yakın bu kaynaklara göre, Uysal'ın görevden alınması ve eski maliye bakanı Naci Ağbal'ın TCMB Başkanlığına atanması birkaç saat içinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

Habere göre ayrıca bu sunumlarda iş dünyasının işten çıkarma yasağının kaldırılmasının ardından büyük bir işsizlik dalgasının gelmesinden çekindiği de Erdoğan'a bildirildi.

Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı

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