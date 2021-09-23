Resmiyet kazanıyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da masaya oturacak
Emre Belözoğlu, Rizespor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Kötü sonuçların ardından Bülent Uygun'la yolları ayıran Karadeniz ekibinde hedef Emre Belözoğlu. Daha önce bir temas olmuştu ancak Uygun'un göreve devam etmesi sebebiyle resmi görüşme olmamıştı.
Skorer'in haberine göre; Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile Emre Belözoğlu, yarın İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek.
İLK HEDEF BELÖZOĞLU
Ligdeki kötü başlangıcın ardından teknik direktör Bülent Uygun'la yolları ayıran Çaykur Rizespor, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmeyi amaçlıyor.
OKAN BURUK TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK
Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan Başkan Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.
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