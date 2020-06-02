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Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor

Koronavirüs salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e uzatıldı.

02.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:11

Koronavirüs salgını sebebiyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, bu kapsamda mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahibi veya mirasçılar, 15 Eylül'e kadar başvuru yapabilecekler.

SON TARİH 20 EYLÜL

Karar uyarınca, hak sahibi ve mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kâr paylarıyla birlikte 30 Eylül'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor

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