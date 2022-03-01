Resmi Gazete'de yayımlanan karar tepkilere neden oldu! Zeytinlikler kesilerek maden sahasına çevirilebilecek

Maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar, 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yönetmeliğe ek bir madde koyarak zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açtı. Alınan karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

BAKANLIK İZİN VERECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek olan, 21.9.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine eklenen yeni karara göre, "Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak" Bakanlık tarafından izin verilebileceği kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tamamı şu şekilde:

"Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.

MADENCİLİK FAALİYETİ BİTİNCE ZEYTİNLİK ESKİ HALİNE GETİRİLECEK

Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenir."

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Karar sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Birçok kişi maden sahası nedeniyle zeytinliklerin kesilmesine tepki gösterdi. İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: