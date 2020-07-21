HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu

Bayram için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma yerine araç kiralamaya yöneldi. 30 bine yakın araç kiralanırken sektör de bayram etti. Firmalar 20 gün öncesinden ellerinde araç kalmadığını belirtti.

21.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:40

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yolculuk hazırlıkları da hızlandı. Hemen her bayram ortalama 10 milyon kişinin seyahat ettiği otobüsçülük sektörünü bu yıl küresel salgın koronavirüs (Kovid-19) vurdu. Pandemi nedeniyle uçak ya da otobüs yerine araç kiralamayı tercih eden vatandaşlar, araç kiralama sektörüne çifte bayram yaşattı. Sabah'ta yer alan habere göre, talepteki gerileme nedeniyle otobüsçüler sefer sayılarını düşürürken, araç kiralamada ise talep patlaması yaşanıyor. Piyasada kiralık araç parkurunun 260 bine yakın olduğunu anlatan sektör oyuncuları, "Bunun 30 bini bireysel kiralama için kullanılıyor. Bayram dönemi için 30 bin aracın yüzde 90'ı kiralandı" diyor.

30 BİN ARAÇ KİRALANIYOR

Araç kiralama sektörünün öncülerinden Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bu bayram nedeniyle araç kiralamaya talebin arttığını belirterek, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden güneye ve Anadolu'ya aile ziyaretlerine gitmek isteyenler araç kiralıyor. Sadece bu şehirlerden 20-22 bin araç kiralandı" dedi.

Diğer şehirler de eklendiğinde bu sayının bayramda 30 bini bulacağını anlatan Ak, talebin çok yüksek olduğunu kaydetti. Ortalama 2 haftalık kiralama yapıldığı bilgisini veren Ak, "Gün sayısı arttıkça günlük kiralama bedeli düşüyor. Orta segment bir araç bir gün için kiralandığında 250 TL iken bu 14 günlük kiralandığında günlük 110 TL'ye kadar geriliyor. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30-35 arttı" şeklinde konuştu.

YABANCI KAYBINI TELAFİ ETTİ

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün de, pandemi döneminde araç kiralamanın toplu taşımaya alternatif olduğunu belirterek, "Kovid'in başından beri yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bu bayramda daha da arttı" diye konuştu.

Bu yıl pandemi nedeniyle turist sayısında kayıp yaşandığına dikkat çeken Tangün, şöyle konuştu: "Havalimanına gelen yabancı turist ve özellikle de gurbetçiler çok ciddi kiralama yapıyordu. Bu yıl uçak trafiği düştüğü için havalimanı kiralamaları da geriledi. Yabancıdaki kaybı artan yerli talebi telafi etti."

20 GÜN KALA BİTTİ

Turkrent CEO'su Barkın Pınar ise, bayram için çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İlk kez bayrama 20 gün kala elimizde araç kalmadı, hepsini kiraladık" dedi. Piyasada ortalama 260 bin kiralık araç olduğunu anlatan Pınar, "Bunun 30 bini bireysel kiralama kullanılıyor. Ancak sektörde neredeyse kiralanacak araç kalmadı. Kiralama yapmak isteyen de acele etsin" diye konuştu.

EK SEFER OLMAYACAK

TÜM Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bu yıl otobüslere talebin düştüğünü belirterek, "Geçen yıl bayramda İstanbul otogarında 2.500 otobüs çıkarken bu yıl 1.200 otobüs çıkış yapacak. Sefer sayısı yüzde 50 düştü. Doluluk oranları da yüzde 60'larda. Ek sefer olmayacak" dedi. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 10 milyon kişinin seyahat ettiğini anlatan Yıldırım, bu yıl sayının 3.5-4 milyonda kalacağını kaydetti.

Son dönemde korsan araçların arttığına dikkat çeken Yıldırım, şunları anlattı: "D2 belgesini alan otobüs-minibüsler kısa mesafede yolcu taşıyor. Ancak bu otobüs- minibüsler ulaştırma taşıma sistemine kayıtlı değil, yani kaçak otobüsçülük yapıyor. Korsan araçların da sayısı çok arttı. Durak kuruyorlar, vatandaşlara SMS atıyorlar. Reklam yapıyorlar. Bunun acilen önüne geçilmeli. Çok ciddi bir vergi kaybı var. Tehlike büyük."

Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Haber Yorumları (1)
SUSKUN: fırsatcılara gün doğdu desenize 100 tl araç oldu 250 günlük
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları 3. Sayfa
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Güncel
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Spor
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 401,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 401,7 liradan işlem görüyor
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi bugün Meclis'e sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi bugün Meclis'e sunulacak
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Halife Hafter Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özerk Defne Samyeli Huysuz Virjin Öztürk Serengil
Spor Tamer Tuna Selçuk İnan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ayasofya
Şu an buradasınız: Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 11:43:47. #1.15#
title