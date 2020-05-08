Rektör Vekili Aslan'dan anneler günü mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anneliğin sevgi, şefkat ve fedakarlık kavramlarıyla özdeşleştiğini ifade eden Aslan mesajında, "Annelik, dünyanın en kutsal duygusu ve ulaşılması en zorlu mertebesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) "Cennet annelerinin ayakları altındadır" hadisi, her anneler gününde hatırlanan ve söylenen bir hadistir. Anne, hayatımızdaki ilk öğretmenimiz, ilk doktorumuz ve ilk arkadaşımız, kısacası varlık sebebimizdir. Şefkat kahramanı olan elleri öpülesi annelerimizi, sadece anneler gününde değil, bütün hayatımız boyunca sevmeli, saymalı ve onlara hizmet etmeliyiz. Sevgi, şefkat, sabır ve fedakarlıkla yoğurulmuş ve kendilerine hayatımızın her safhasına ihtiyaç duyduğumuz annelerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz kıymetli annelerimizin bu nadide ve çok önemli gününü en içten ve en samimi dileklerimle kutluyor, onlara sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyor ve ebediyete irtihal etmiş annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA