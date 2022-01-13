Rektör Kazım Uysal, Kütahya Genç İş Adamları Derneği ile buluştu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz Kütahya Genç İş Adamları Derneği'nin aylık toplantısına katıldı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Kütahya'nın ticari, sanayi ve kültürel gelişimine ilişkin somut konuların görüşüldüğü, yeni fikirlerin yüksek sesle düşünüldüğü, ortak bir SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) projesine dair somut adımların atıldığı bir buluşma gerçekleşti. Teknokent'e dair özet bir sunumun da yapıldığı toplantıda, yakın gelecekte daha sık bir araya gelinmesi konusunda görüş birliğine varıldı" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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