Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı? Cevap TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi
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Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı? Cevap TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Haberler.com Özel

Rekabet Kurumu, Whatsapp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinin Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini belirtti. WhatsApp yetkililerinden gelen, "Güncellemenin Türkiye'yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor" açıklaması ise kafaları bir hayli karıştırdı. Süreçle ilgili son durumu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü Zeynep Yıldız'a sorduk.

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gideceğini açıklamış, Rekabet Kurumu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin istisna tutulduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ocak ayında soruşturma başlatmıştı.

Whatsapp'ın kullanıcılar tarafından tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için verdiği süre, 15 Mayıs'ta sona erdi. Tartışmalı sürecin ardından, Rekabet Kurumu'ndan kullanıcılara rahat nefes aldıran bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

"KESİN BİR KARAR HENÜZ BULUNMUYOR"

Whatsapp yetkilileri ise, "Güncellemenin Türkiye'yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor" açıklaması yaptı.

Kafa karışıklığı yaratan durumla ilgili cevap, Haberler.com Youtube kanalına konuk olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü Zeynep Yıldız'dan geldi.

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Whatsapp Sözleşmesi Türkiye'de geçerli olacak mı? Cevap TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geldi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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