Rekabet Kurulu kararları

27.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:54

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Türkiye Bankalar Birliğince hazırlanan Ticari Borçlularla Bağıtlanan Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinde TLREF Faiz Oranının Kullanılmasına İlişkin Tavsiye Kararı Taslağı ile Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (Büyük Ölçekli Uygulama) Kapsamında Bağıtlanan Yeniden Yapılandırmalarda TLREF Faiz Oranının Kullanılmasına İlişkin Karar Taslağı'na, ilgili kanun maddesinde yer alan koşulların tamamını karşılamaları nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

Kurul, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ ile Yalova Ro-Ro Terminali AŞ arasında imzalanan, Yalova Ro-Ro Terminali AŞ'nin sahibi ve işletmecisi olduğu Yalova'daki mevcut ve inşa edilecek Ro-Ro terminali tesislerinden DFDS'ye liman hizmetleri satışına ilişkin sözleşmeye ilgili kanun maddesi uyarınca imzalandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına onay verdi.

Kurul tarafından, Hyundai Motor Company Ltd. ile Aptiv PLC arasında otonom sürüş teknolojileri geliştirilmesi alanında faaliyet gösterecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

ABB Management Holding AG'nin tek kontrolünün Hitachi Ltd. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Aircastle Limited'in ortak kontrolünün dolaylı olarak Marubeni Corporation ve Mizuho Leasing Company Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kaynak: AA