Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, DenizBank ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, kurul tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Gökser Makine Enerji Hortum İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Friterm Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret AŞ, Anova Arge Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gürmetal Hassas Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ arasında bir ortak girişim oluşturulmasına izin verildi.

İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları AŞ ile İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından devralınması işlemi de uygun bulundu.

DenizBank AŞ'nin ve iştirakleri Deniz Finansal Kiralama AŞ, Deniz Faktoring AŞ, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Deniz Portföy Yönetimi AŞ, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret AŞ, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret AŞ, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri AŞ, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi AŞ ve Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün ve Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri AŞ'nin ortak kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Prinova Group LLC'nin tam kontrolünün Nagase Holdings America Corporation tarafından devralınmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

KRC Capital B.V. ve Stichting Pensioenfonds ABP'nin ortak kontrolünde olan citizenM Holding B.V.'nin hisselerinin bir kısmının GIC Private Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Macquarie AirFinance Limited ve Macquarie AirFinance Group Limited'in ortak kontrolünün Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds tarafından devralınmasına izin verildi.

Rekabet Kurulu, Asav Lojistik Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Kerry Logistics Central Europe GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi.

FIT Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, HgCapital LLP'nin iştiraki olan Hg Pooled Management Limited tarafından yönetilen limited şirketler tarafından devralınması işlemine onay verilmesi kararlaştırıldı.

Rockwell Automation, Inc.'nin iştirakleri Rockwell Automation Diamond Holdings, Inc ve Rockwell Automation Diamond Foreign Holdings. Inc. ile Schlumberger Limited'in iştirakleri Schlumberger Technology Corporation, Cameron International Corporaiton ve Schlumberger B.V. tarafından yeni kurulacak olan tam işlevsel bir ortak girişimin devralınması işlemine izin verildi.

Kurul, Lord Corporation ve iştiraklerinin ihraç edilmiş ve tedavülde olan hisselerinin Parker Hannifin Corporation tarafından, Erie Merger Sub, Inc. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi.

Emaş Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Almen Dış Ticaret AŞ ile Akçe Plastik Tekstil ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin Sumika Polymer Compounds (Europe) Ltd. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Cougar Drilling Solutions Global Inc.'nin ve Cougar Drilling Solutions USA Inc.'nin tek kontrolü ile çeşitli varlıkların Industrialization and Energy Services Company tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kaynak: AA