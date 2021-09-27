Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı - Haberler Ekonomi
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Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Getir Perakende Lojistik AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Üretim lisansı ve işletme hakkı Can Enerji Entegre Elektrik Üretim AŞ'de bulunan Metristepe Rüzgar Enerji Santrali'nin, İnova Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

PepsiCo, Inc.'in meyve suyu iş kolu üzerindeki tek kontrolünün PAI Partners S.a.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Öte yandan, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd. LLC'deki Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlıkları Yönetim Ajansı'na ait bir kısım sermaye payının CCI International Holland BV aracılığıyla, Coca-Cola İçecek AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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