SPOR Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor - Haberler
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SPOR Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyorTakımın tanıtım filmi büyük ses getirdiİSTANBUL, (DHA) - Riot Games'in geliştiricisi olduğu VALORANT'ta espor alanında rekabet her geçen gün artıyor.

Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor

Takımın tanıtım filmi büyük ses getirdi

İSTANBUL, (DHA) - Riot Games'in geliştiricisi olduğu VALORANT'ta espor alanında rekabet her geçen gün artıyor. Toplam 300'e yakın takımın yer aldığı listede, Türk takımları da bulunuyor. Son olarak lige Regnum Carya Esports girdi ve dünya ile Türk VALORANT sahnesine 'yeni bir soluk' getirdi. Hazırlanan sıra dışı tanıtım filmi ile de ne kadar iddialı olduklarını gözler önüne serdi.

VALORANT dünya çapında çıktığı andan itibaren çok ses getirip, aktif oyuncu sayısını oldukça artırdı. Bu artıştan Türkiye de nasibini alırken; birbirinden kuvvetli Türk takımları arasına giren Regnum Carya Esports için profesyonel bir çalışma ile tanıtım filmi hazırlandı. Sezona bomba gibi bir giriş yapacağını hissettiren VALORANT takımı; tanıtım filminde oyuncuların transferini gizli operasyonlarla gerçekleştiriyor. Futbolda eskiden yıldız futbolcuların transfer sezonunda helikopter ile kaçırılıp imza artırılmasına vurgu yapılan videoda, Regnum Carya Esports oyuncuları da helikopterle bir bir toplanıyor ve ses getiren videoda olduğu gibi takım kuruluyor. Şampiyonluk adayı takımın oyuncuları ise şu isimler ve 'nick'lerden oluşuyor:

Engin 'CEUS?, Çelebi

Kaan 'OPTX?, Tınkaz

Furkan 'MrFalin?, Yeğen

Cenk 'CombatRy?, Erşahin

İbrahim 'mag0o?, Temizel

Serhat 'lauzeN?, Koca

Emir 'hybrid?, Erol

SPOR Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor

SPOR Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor

SPOR Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor

SPOR Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor

SPOR Regnum Carya Esports, VALORANT liginde sezona iddialı başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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