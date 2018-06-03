Referandumu Hatasız Bilen Şirket, 24 Haziran Anketini Yayınladı
Referandum sonuçlarını hatasız tahmin eden araştırma şirketi, 24 Haziran anketini yayınladı. Buna göre HDP baraj altı kalıyor, Cumhurbaşkanlığı seçimi ise ilk turda sonuçlanmıyor.
Konsensus araştırma şirketi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin 1-28 Mayıs tarihlerinde 42 ilde 2 bin kişi ile görüşerek, seçmenin eğilimini ölçtü.
HDP BARAJ ALTI KALDI
Referandum sonucunu hatasız tahmin eden şirketin anket çalışmasında HDP'nin yüzde 10'luk barajı geçemeyeceğinin tahmin edilmesi dikkat çekti.
CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ GEÇİYOR
Odatv'nin haberine göre Konsensus'un araştırmasında; Cumhur İttifakı'nın yüzde 50.4, Millet İttifakı'nın yüzde 39.7 ve HDP'nin yüzde 9.6 oy alacağı tahmin edildi.
İttifak içindeki oy oranları ise şöyle tahmin edildi: "AK Parti yüzde 43.8, CHP 27.4, İyi Parti yüzde 11.2, HDP yüzde 9.7 ve MHP yüzde 7.4."
CUMHURBAŞKANLIĞI İKİNCİ TURA KALIYOR
Cumhurbaşkanlığı seçimlerde ise Tayyip Erdoğan'ın yüzde 47.9, Muharrem İnce'nin yüzde 26.8, Meral Akşener'in yüzde 14.8, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 9.7, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 0.7, Doğu Perinçek'in ise 0.1 oy alacağı öne sürüldü.