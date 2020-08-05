Reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz'da geriledi Reel efektik döviz kuru Temmuz ayında 68,52 olarak açıklandı.

Reel efektik döviz kuru Temmuz ayında 68,52 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Temmuz dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 0,70 puan azalarak 68,52'ye geriledi. Endeks, bir önceki ayda 69,22 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA