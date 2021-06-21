Red Bull X-Alps 10. şampiyonunu arıyor
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Red Bull X-Alps 10. şampiyonunu arıyor

Red Bull X-Alps 10. şampiyonunu arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en zorlu macera yarışlarından Red Bull X-Alps'in 10. yılı için sporcular Avusturya'dan yola çıktı.

Dünyanın en zorlu macera yarışlarından Red Bull X-Alps'in 10. yılı için sporcular Avusturya'dan yola çıktı. Macera tutkunlarını Alp Dağları'nda buluşturan etkinlikte katılımcılar 12 günde bin kilometreyi geride bırakmaya çalışacaklar. Şimdiye kadar sadece 36 sporcunun bitiş çizgisine varabildiği Red Bull X-Alps'te gözler 2021 yılının mücadelesinde olacak.

Macera tutkunlarını iki senede bir Alp Dağları'nda buluşturan Red Bull X-Alps'in, 2021'de düzenlenecek 10. yılı Avusturya'dan başladı. Sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak mücadele ettikleri, dünyanın en zorlu macera yarışında eleme sürecinden geçen 15 ülkeden 29 sporcu, Alp Dağları'nda yaklaşık bin kilometreyi kat etmeye çalışacak.

20 Haziran 2021'de başlayan ve Salzburg'dan Zell Am See'ye kadar uzanacak mücadelede sporcular zaman zaman paraşütle uçarak zaman zaman da yürüyerek Alp Dağları'na meydan okuyacaklar. Günde en az 100 kilometrelik mesafeyi zorlu doğa şartları, yorgunluk ve sakatlıklara karşın geride bırakmaya çalışacak olan sporcular, 12 günlük bir yolculuk sonunda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

29 sporcu, tek macera

29 macera severin katıldığı ve her iki günde bir en geride kalanın elendiği Red Bull X-Alps'te geride kalan 9 yılda 6'sı kadın olmak üzere 36 ülkeden 218 sporcu mücadele etmişti. Bu dokuz yılda sadece 36 katılımcı bitiş çizgisine ulaşmayı başarabildi.

İlk kez 2003 yılında hayata geçirilen yarışta şimdiye kadar hep İsviçreli katılımcılar mutlu sona ulaştı. Şimdiye kadar 3 farklı şampiyon çıkaran etkinliğin ilk şampiyonu Kaspar Henry olurken, sonraki iki organizasyonda birincilik Alex Hofer'e gitti. Düzenlenen son 6 Red Bull X-Alps'te ise mutlu sona ulaşan isim Chrigel Maurer oldu. - İSTANBUL

Red Bull X-Alps 10. şampiyonunu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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