Red Bull Half Court'ta Ankara finalistleri belli oldu

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Ankara Elemesi'nde; Tarhana Gangs, Sportive Manisa, Goca Bolulular ve Vamos adlarını Türkiye finaline yazdırdı.

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Ankara Elemesi'nde; Tarhana Gangs, Sportive Manisa, Goca Bolulular ve Vamos adlarını Türkiye finaline yazdırdı.

Sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye elemeleri Ankara ile devam etti. Turnuvanın ikinci elemesi olan Ankara'daki mücadelede önemli bir çekişme yaşandı. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele ettiği Red Bull Half Court'ın Ankara'daki eleme turnuvası yeniden tasarlanan Ankara Anıttepe Spor Tesisi Basketbol Sahası'nda düzenlendi.

16 takımın yer aldığı eleme sonunda Tarhana Gangs, Sportive Manisa, Goca Bolulular ve Vamos takımları Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Bursa ve Ankara'dan sonra turnuvada eleme heyecanı sırasıyla 3 Temmuz'da İstanbul ve 9 Temmuz'da İzmir'e taşınacak. Türkiye şampiyonu ise 4 eleme sonunda İzmir'de oynanacak final karşılaşmaları ile belli olacak.

Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak. Turnuvanın diğer 3x3 turnuvalarından farklı olduğu belirtilirken, bu farkın turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması olduğu kaydedildi. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

'Saha benim' diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için iyi tasarımı yapmaya çalışıyor. 27 Haziran tarihine kadar aralarından iyisi seçilecek tasarım, hem Türkiye Finali'nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına hediyeler kazandıracak. Böylece 3x3 Basketbolun hissini iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, sokak basketbolcularının kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak 3x3 basketbolunun önemli turnuvalarından biri olarak bilindiği belirtiliyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı