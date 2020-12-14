"Red Bull Basement 2020 Finali"nde Türkiye'yi "Plantric" temsil etti
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"Red Bull Basement 2020 Finali"nde Türkiye'yi "Plantric" temsil etti

14.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:12

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement programında Türkiye'yi "Plantric" isimli girişim temsil etti.

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement programında Türkiye'yi "Plantric" isimli girişim temsil etti.

Red Bull açıklamasına göre, Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için imkan sağlıyor. Dünya çapında 3 bin 865 başvuru arasından seçilen 38 katılımcıyla gerçekleşen eğitim programında Türkiye'yi temsil eden Plantric, global girişimcilik ekosistemiyle buluşarak fikirlerini hayata geçirmenin yollarını geliştirdi.

Girişimin kurucusu olan Doğuş Üniversitesi öğrencileri Aylin Yazıcı ve Can Zenginel, 3 gün süren eğitimlerin ardından finalde en başarılı 10 proje arasında yer aldı.

Plantric, kurucuları tarafından "kendi kendisine yeten bir bahçe sistemi" olarak özetleniyor. Başvuru sürecinin ardından halk oylaması ve yerel jürinin değerlendirmesinden geçen Plantric ekibi, 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere global girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi ve danışmanlık aldı. 5 haftanın ardından 10-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Global Atölye'de, etkinliğe uygulamalı eğitim seansları ve uluslararası platformlardan konuşmacılar dahil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Plantric ekibinin kurucularından Aylin Yazıcı ve Can Zenginel, "Red Bull Basement 2020'nin çevrim içi olarak gerçekleşen Global Atölyesi bize eşsiz deneyimler kazandırdı. Birbirinden değerli 38 proje arasından en başarılı 10 girişim arasına girdiğimiz için mutluyuz. 'Sıfır atık' mottosuyla çıktığımız bu yolda Plantric'i geliştirme imkanı bulduk. Bundan sonra da var gücümüzle dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi olarak gerçekleşen buluşmada son 10'a kalan finalistler, jüri önünde projelerini sundu. Red Bull Basement 2020'nin dünya birincisi ise Birleşik Krallık'tan katılan "Lava Aqua X" isimli girişim oldu. Su israfını önlemek amacıyla yola çıkan ekip, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin oldukça etkili olduğunu keşfederek bunu engellemek ve su problemi üzerine bir farkındalık yaratmak için duşta kullanılan suyu başka alanlarda da yeniden kullanmaya imkan sağlayan bir sistem icat etti. 2020'nin kazananı olan Lava Aqua X'in fikirlerini geliştirmek ve gerçeğe dönüştürmek için gerekli ihtiyaçları karşılanacak ve ekip, Japonya'da dünyanın en başarılı inovasyon merkezlerinden birisinde çalışma imkanı bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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