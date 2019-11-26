Real Madrid PSG'ye Hazır!

26.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:13

Şampiyonlar Ligi A Grubu içerisinde ilk iki sırada yer alan Real Madrid ve PSG karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan iki takımın mücadelesi gruptaki dengeleri belirleyen mücadelelerden olacak. Öte yandan İspanyol ekibi son hazırlıklarını tamamladı.