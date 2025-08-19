Real Madrid Osasuna maç kadrosu, ilk 11 kimler var? Arda Güler oynuyor mu?

Real Madrid Osasuna maç kadrosu, ilk 11! Arda Güler'in Osasuna maçında oynayıp oynamayacağı da netleşti. Peki, Real Madrid Osasuna maçında Arda Güler oynuyor mu, kadroda mı? İşte Real Madrid Osasuna maçı 11'leri...

REAL MADRİD OSASUNA MAÇ KADROSU VE İLK 11

Real Madrid'in Osasuna maçı ilk 11'i belli oldu. 11'de Arda Güler de yer aldı. İşte Real Madrid'in ilk 11'i:

Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Hujisen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Brahim, Mbappe, Vinicius.

REAL MADRİD OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Osasuna arasındaki maç bu akşam saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayın ile ekranlara gelecek. Mücadeleyi S Sport kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.