Real Madrid Osasuna maç kadrosu, ilk 11 kimler var? Arda Güler oynuyor mu?

Real Madrid Osasuna maç kadrosu, ilk 11 kimler var? Arda Güler oynuyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ve Osasuna arasında gerçekleşecek maçın kadrosu ve ilk 11'i merak konusu oldu. Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da netleşti. Peki, Real Madrid Osasuna maçında Arda Güler oynuyor mu, kadroda mı? İşte Real Madrid Osasuna maçı 11'leri...

Real Madrid Osasuna maç kadrosu, ilk 11! Arda Güler'in Osasuna maçında oynayıp oynamayacağı da netleşti. Peki, Real Madrid Osasuna maçında Arda Güler oynuyor mu, kadroda mı? İşte Real Madrid Osasuna maçı 11'leri...

REAL MADRİD OSASUNA MAÇ KADROSU VE İLK 11

Real Madrid'in Osasuna maçı ilk 11'i belli oldu. 11'de Arda Güler de yer aldı. İşte Real Madrid'in ilk 11'i:

Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Hujisen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Brahim, Mbappe, Vinicius.

Real Madrid Osasuna maç kadrosu, ilk 11 kimler var? Arda Güler oynuyor mu?

REAL MADRİD OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Osasuna arasındaki maç bu akşam saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayın ile ekranlara gelecek. Mücadeleyi S Sport kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu

Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.