Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti

İspanyol devi Real Madrid'in Valencia karşısında aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktör Zinadine Zidane ile futbolcular taraftarlar tarafından hedef tahtasına konuldu. Eleştirilerden nasibini Isco'nun sevgilisi Sara Salamo da aldı. Salamo, kendisine atılan hakaret dolu mesajları "İspanya'da maçoluk yok" diyerek paylaştı.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanına konuk oldu ve beklenmedik bir yenilgiyle karşı karşıya geldi. Valencia, Real Madrid ağlarına tam 4 gol gönderdi ve maç ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Taraftarlar, bu yenilginin ardından teknik direktör Zinadine Zidane başta olmak üzere futbolculara büyük tepki gösterdi. Tepkilerden nasibini Isco'nun sevgilisi de aldı. Taraftarlar, Real Madridli futbolcu İsco'nun gösterdiği kötü performanstan dolayı kız arkadaşı Sara Salamo'yu suçladı.

"İSPANYA'DA MAÇOLUK YOK"

Güzel modeli suçlamakla kalmayan taraftarlar sosyal medya üzerinden Salamo'ya çirkin ifadelerin bulunduğu mesajlar gönderdi. Yıldız futbolcunun kötü performans göstermesiyle suçlanan Sara Salamo, atılan mesajları sosyal medyasından paylaştı. Salamo, kullanıcı isimlerini ve ağır hakaret içeren mesajları "İspanya'da maçoluk yok" yazarak ifşa etti.

"BU İNSANLAR ZAVALLI"

Sara Salamo'ya destek veren aktris Ana Milan da "Ne kadar iğrenç. Bu insanlar zavallı. Ne kadar dar kafalılar. Yanındayım Sara" yazdı. Isco'nun kız arkadaşı daha önce de sosyal medyadan çok hakarete uğramış ancak sessizliğini sürdürmüştü. Salamo, 3 gün önce de Isco'yu kendisi gibi vegan bir diyete başlatmakla suçlayan Pipi Estrada ile tartışmıştı.