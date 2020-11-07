Real Madrid'li Hazard ile Casemiro, koronavirüse yakalandı
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Real Madrid'li Hazard ile Casemiro, koronavirüse yakalandı

07.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:37

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, ligde oynayacakları Valencia maçı öncesi futbolcularından Eden Hazard ve Carlos Henrique Casemiro'nun yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Real Madrid'de koronavirüs paniği yaşanıyor. Eflatun beyazlılarda iki futbolcu virüse yakalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Cuma sabahı yapılan koronaavirüs testlerinde futbolcularımızdan Hazard ve Casemiro'nun sonuçları pozitif çıkmıştır. Bugün tekrarlanan testlerde de yine aynı sonuç alınmıştır" denildi.

Koronavirüs protokolü gereği Hazard ve Casemiro'nun takımdan ayrılarak, evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.

SAKATLIK SONRASI BU KEZ DE KORONA VURDU

Madrid takımında futbolcuların geri kalanı ve teknik heyetin testlerinin negatif çıktığı ve hazırlıklarına devam ettiği kaydedildi.

Bu arada Real Madrid'e geldiğinden bu yana sıkça sakatlık sorunu yaşayan ve geçen hafta sahalara dönen Belçikalı futbolcu Hazard, bu kez koronavirüsten dolayı 14 gün oynayamayacak.

Eflatun beyazlılar, La Liga'nın 9. haftasında Valencia ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Bu zorlu karşılaşma 8 Kasım Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Real Madrid'li Hazard ile Casemiro, koronavirüse yakalandı
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