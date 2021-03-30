Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti
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Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Real Madrid'le sözleşme görüşmelerinde tıkanan Sergio Ramos'un menajeri, oyuncu için başka kulüplerle temasa geçti. İddiaya göre; Ramos'un menajeri Galatasaray'a da imzalı bir mail göndererek, oyuncunun görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Sarı-Kırmızılılar da bu gelişme üzerine Sergio Ramos'un menajeriyle görüşmelere başladı.

Bir dünya yıldızı daha Türkiye'ye uğrayabilir. Real Madrid ile sezon sonu mukavelesi bitecek Sergio Ramos ve kulübü arasında yapılan pazarlıklar tıkandı. Ramos ve Madrid ekibi ortak zeminde buluşamadı. Fotomaç'ın haberine göre; Ramos için kulüp arayışına başlayan menajeri, oyuncuyu Galatasaray'a da önerdi.

Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti

"OYUNCUMU İSTER MİSİNİZ?"

Kulübe gelen mailde, "Oyuncumu ister misiniz?" ifadeleri yer aldı. Sarı-Kırmızılı tarafın ise bu iletiye olumlu cevap verdiği, görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti

ELİNİ GÜÇLENDİRMEK ADINA YAPTI

Haberin devamında ise Sarı-Kırmızılılar'ın, Ramos cephesinin Real Madrid ile görüşmelerinde elini güçlendirmek için böyle bir olaya giriştiğini Real Madrid'e bildirdiği aktarıldı. İspanyol devi ise Galatasaray'a verdiği haber için teşekkür etti.

Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti
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