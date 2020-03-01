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Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Attığı En Güzel El Clasico Golleri

Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da ezeli rakibi FC Barcelona'ya karşı oynadığı maçlarda attığı en güzel golleri sizler için seçtik. İşte Asensio, Benzema ve daha fazlası..

01.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:21

'in sahası 'da ezeli rakibi FC 'ya karşı oynadığı maçlarda attığı en güzel golleri sizler için seçtik. İşte Asensio, Benzema ve daha fazlası..

Kaynak: Dugout

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