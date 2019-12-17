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Real Madrid Geleneksel Noel Yemeğini Düzenledi

Real Madrid kulübünün futbol ve basketbol oyuncuları, Santiago Bernabeu'daki protokol tribünündeki salonda gelenekselleşen Noel kutlaması yemeği düzenledi. Başkan Florentino Perez ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı organizasyonda renkli görüntüler oluştu.

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

kulübünün ve oyuncuları, Santiago Bernabeu'daki protokol tribünündeki salonda gelenekselleşen kutlaması yemeği düzenledi. Başkan Florentino Perez ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı organizasyonda renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: Dugout

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