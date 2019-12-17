Real Madrid Geleneksel Noel Yemeğini Düzenledi

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

Real Madrid kulübünün futbol ve basketbol oyuncuları, Santiago Bernabeu'daki protokol tribünündeki salonda gelenekselleşen Noel kutlaması yemeği düzenledi. Başkan Florentino Perez ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı organizasyonda renkli görüntüler oluştu.