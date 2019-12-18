Real Madrid El Clasico için Barcelona'ya Geldi

18.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:16

Barcelona ile Real Madrid arasında güvenlik sebebiyle 26 Ekim'den, 18 Aralık'ta ertelenen El Clasico heyecanında beklenen gün sonunda geldi... Barça, zorlu randevu öncesi kendisi gibi 35 puanı olan Real'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Real Madrid karşılaşma öncesi Barcelona'ya böyle ulaştı ve maç saatini beklemeye koyuldu.