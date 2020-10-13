Real Madrid'e gitmek isteyen Kante'nin hocası Lampard ile arası açıldı

Chelsea forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin Real Madrid'e transfer olmak istemesi teknik direktör Frank Lampard ile gerginlik yaşamasına neden oldu. Kante'nin yaz transfer döneminde İspanyol devine katılması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Londra ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

Fransız basınında yer alan habere göre; Fransız yıldız, İspanyol devi Real Madrid'e gitmek istiyor. Haberde Kante'nin bu isteğinin Frank Lampard arasındaki gerginliği de arttırdığı belirtildi.

Kante için Real Madrid'in henüz somut bir adım atmadığı ancak yıldız orta saha oyuncusunun temsilcilerinin önümüzdeki yaz transfer sezonunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu ifade ettiği kaydedildi.