Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldi. Maç sonunda Eden Hazard'ın tavırları ise sosyal medyaya damga vurdu. Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Zouma'yla kahkahalara boğuldu görüntüler tepki çekti. Futbolseverler, Hazard'ın kaçan finalden sonraki bu tavırlarına tepki gösterdi.