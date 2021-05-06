Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldi. Maç sonunda Eden Hazard'ın tavırları ise sosyal medyaya damga vurdu. Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Zouma'yla kahkahalara boğuldu görüntüler tepki çekti. Futbolseverler, Hazard'ın kaçan finalden sonraki bu tavırlarına tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul biletini alan 2. takım Chelsea oldu. Maviler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i rövanşta 2-0 mağlup ederek Manchester City'nin rakibi oldu. Maç sonunda Eden Hazard'ın neşeli görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurdu.

Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Kurt Zouma'yla birbirilerini gördükten sonra kahkahalara boğulan ikilinin keyifli anları ekranlara yansıdı. Sosyal medyaya damga vuran görüntüler sonrası yıldız futbolcuya futbolseverler tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 01:09:25. #1.16#

title