Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldi. Maç sonunda Eden Hazard'ın tavırları ise sosyal medyaya damga vurdu. Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Zouma'yla kahkahalara boğuldu görüntüler tepki çekti. Futbolseverler, Hazard'ın kaçan finalden sonraki bu tavırlarına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul biletini alan 2. takım Chelsea oldu. Maviler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i rövanşta 2-0 mağlup ederek Manchester City'nin rakibi oldu. Maç sonunda Eden Hazard'ın neşeli görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Kurt Zouma'yla birbirilerini gördükten sonra kahkahalara boğulan ikilinin keyifli anları ekranlara yansıdı. Sosyal medyaya damga vuran görüntüler sonrası yıldız futbolcuya futbolseverler tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: