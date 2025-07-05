Real Madrid Borussia Dortmund hangi kanalda? Real Madrid Borussia Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Borussia Dortmund maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Borussia Dortmund maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Borussia Dortmund maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya tabii platformundan canlı Real Madrid Borussia Dortmund maçını izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 23.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.