Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ederken "Real Madrid Arsenal hangi kanalda?" sorusu internet aramalarında üst sıralara çıktı. Karşılaşma öncesinde hem yayın bilgisi hem de takımların son durumu merak ediliyor. Türkiye'deki futbolseverler ise maçı şifresiz izleyip izleyemeyeceklerini sorguluyor. Peki, Real Madrid Arsenal hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRID ARSENAL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT'nin dijital platformu olan Tabii Spor üzerinden şifresiz ve HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid Arsenal maçı

REAL MADRID-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid – Arsenal maçı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki efsanevi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemliğini ise Fransız isim François Letexier üstlenecek.

Real Madrid Arsenal maçı

TABİİ NASIL İZLENİR?

Trt Tabii'nin resmi web sitesine gidin. Web sitesinde, platformun nasıl kullanılacağına dair bilgi bulabilirsiniz. TRT Tabii'yi internet üzerinden izlemek için tarayıcınızda TRT Tabii'nin web sitesine gidin ve canlı yayınları takip edin.