Real Betis, yeni transferini GTA parodisi ile duyurdu!

İspanyol futbol kulübü Real Betis, yeni stoper transferi German Alejo Pezzella'yı GTA içerikli bir parodi videosu ile duyurdu.

İspanyol futbol kulübü Real Betis, yeni stoperi Arjantinli German Alejo Pezzella transferini Grand Theft Auto'dan esinlenerek mizahi bir skeçle duyurdu.

Real Betis, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan iki dakikalık video, forvet oyuncusu Ettore Rubial'ın GTA'daki 'CJ' karakterinin mekanik hareket animasyonlarını taklit etmesini gösteriyor. Rubial videonun sonunda Benito Villamar Stadyumu'na gidiyor. Ardından sahaya çıkıyor ve formayı German Alejo Pezzella'ya sunmadan önce takım arkadaşı Guido Rodriguez'i selamlıyor. Devamında forma teslim edildikten sonra "Görev Geçildi" yazılı bir başlıkla sona eriyor.

Real Betis'in GTA parodi videosunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

San Andreas ve Vice Cit gibi eski ikonik GTA oyunları, hayranların taktir ettiği ortak konuların başında geliyor. Bu nedenle Real Betis'in GTA'nın popülerliğinden yararlanmak istemesi gayet mantıklı. Ayrıca, Real Betis'in serinin bazı popüler kinayelerini ve ikonografisini yeniden yaratmaya olan bağlılığı, oyunlara medyanın parçaları olarak açık bir sevgi ve saygı gösteriyor.