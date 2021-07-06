SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz
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SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruzTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid, tek hedefinin takımla birlikte iyi bir sezon geçirmek olduğunu söyledi.

SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid, tek hedefinin takımla birlikte iyi bir sezon geçirmek olduğunu söyledi.

Hatayspor formasıyla geçen sezon 39 karşılaşmada takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Fransız orta saha oyuncusu, Yeni Malatyaspor'un Malatya'da yaptığı son antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aabid, futbolcu arkadaşlarının tavsiyeleri üzerine Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladığını ifade ederek, "Burada olmamın tek sebebi var, o da Yeni Malatyaspor ve hocamız. Daha önce burada oynayan arkadaşlarımızla görüştükten sonra Malatya'ya imza atmayı düşünmüştüm. Aslında daha önce de düşünüyordum. Buraya bunun için geldim, arkadaşlarımın hepsi burada memnundu. Hocamla telefonda konuştuktan sonra imza atmaya karar verdim. Tek bir hedefimiz var; sezonu üst sıralarda bitirmek ve takımla birlikte iyi bir sezon geçirmek" şeklinde konuştu.

SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz
SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz
SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz
SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz
SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz
SPOR Rayane Aabid: Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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