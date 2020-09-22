Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rıdvan Dilmen'in spor basınında yer alan isimlerle ilgili kullandığı sert ifadelerin hedeflerinden biri de Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. Dilmen'in "Türk sporunun mikrobusunuz" dediği Kütahyalı'nın, Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol programında bu sözlere yanıt vermemesi ve saha içine dair konuşmak istemesi dikkat çekti.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in NTV'de Türk futbolu ve spor medyasıyla ilgili yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Dilmen, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili de sert ifadeler kullandı.

Kütahyalı'yı "Türk sporunun mikrobu" olarak tanımlayan Dilmen, "Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen şike sürecinde FETÖ sevdalısıydın, gittin! Peki İbrahim Seten, Boşnak kardeşlerimize en ağır hakaretleri yapan adam. Hidayet Türkoğlu isyan etti. En başta biz niye isyan etmedik ağabey ona! Biz de hatalıyız. İlla Boşnak mı olmak lazım konuşmak için? Şimdi hangi TV'ye çıkıyor, Osman Gökçek'in Melih Bey'in Beyaz TV'sine. Kime yazıyor? Şimdi izleyenler, AK Parti'ye yakın bir kanal olduğu için Cumhurbaşkanımıza yazıyor. Cumhurbaşkanı tanımadığı için bu adam nasıl orada duruyor diyorlar. Cumhurbaşkanı bir duyarsa saniye tutmaz orada bak, saniye! Fıt yapar böyle. Şimdi duymuş oluyor. Sizler mikropsunuz. Sizler Türk sporunun mikroplarısınız. İftira atacaksınız. FETÖ'ye hizmet edeceksiniz. Sonra darbe başarılı olmayınca maske takıp yandan oynayacaksınız. İşte belgeler burada. Siz gidin mahkemeye beni verin" şeklinde konuşmuştu.

KÜTAHYALI YANIT VERMEDİ, SAHA İÇİNİ KONUŞMAK İSTEDİ

Yapılan açıklamalardan sonra kamuoyu, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Kütahyalı'nın Rıdvan Dilmen'e cevap vermesini bekledi ancak Rasim Ozan Kütahyalı, Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına karşı sessiz kalarak futbolun saha içi kısmını konuşmak istediğini dile getirdi.

Programın moderatörü Ertem Şener ve yorumcular da, Dilmen'in açıklamalarına yanıt vermekten kaçınarak pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmeler yaptılar.

RIDVAN DİLMEN'E ŞARKILI GÖNDERME

Programın ilerleyen dakikalarında Ertem Şener, "Bu akşam Türk spor medyası" tanımlamasıyla Çukur dizisinden ve taraftarların sokak kavgasından kesitler göstererek Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalara göndermede bulundu. Ayrıca programda sık sık, "Hayat bayram olsa" ve "Neler oluyor hayatta" şarkıları çalındı.

AHMET ÇAKAR KART GÖSTERDİ

Eski hakem Ahmet Çakar da, "Bize 40 senede hakemlikte şunu öğrettiler. Ortam kaossa sen sakin kal. Kenara çekil ve izle. Kim, kime ne yapıyor bir bak. Sonra icraat yaparsın" diyerek programa getirdiği sarı ve kırmızı kartları gösterdi ve Dilmen'in açıklamalarına gönderme yaptı. Sonrasında da yorumcular, hafta içi temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili skor tahminlerinde bulundular.

ERTEM ŞENER'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI: HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ

Moderatör Ertem Şener, yaşananlarla ilgili olarak spor basınındaki herkesin aynı gemide olduğuna vurgu yaptı ve "Bu spor camiasının içerisinde hepimiz aynı gemideyiz. Bugün kırgınlıklar yaşanabilir, yarın kucaklaşacak olan yine bizleriz. Ülkemizin çok büyük sorunları varken. Hele hele koronavirüs döneminden geçerken biz birbirimizi kucaklayalım. Biz herkesi çok seviyoruz. Bizim kimseyle sorunumuz olmaz. Biz bu ülkede ayrım yapmadan herkesi kucaklıyoruz. Biz her rengiz" ifadelerini kullanarak programı sonlandırdı.

Kaynak: Haberler.com