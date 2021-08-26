Randers maçından notlar
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Randers maçından notlar

Randers maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu 2'nci maçında Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Danimarka temsilcisi Randers'ı ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu 2'nci maçında Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Danimarka temsilcisi Randers'ı ağırladı. Karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetti. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlendi. 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu 2'nci maçında İstanbul'da Danimarka ekibi Randers'i ağırladı. 1-1 sona eren ilk maç sonrası sahaya tur için çıkan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Giresunspor maçına göre kadroda 2 zorunlu değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, UEFA listesine ismi verilemeyen Nelsson ve Cicaldau'nun yerine ilk 11'de Alpaslan Öztürk ve Babel'e şans verdi. Sarı kırmızılılar Randers maçına; Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

SARI KIRMIZILI TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİTürk Telekom Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle karşılaşmayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayan Galatasaray'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar maç öncesi ve maç sırasında tezahüratlarıyla takımlarına yoğun destek verdi.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve çeşitli nedenlere kadroya giremeyen sarı kırmızılı futbolcular da karşılaşmayı loca ve protokol tribününden takip etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

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