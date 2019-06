Ramazan Bayramı'na doğru

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, bayramların, sevginin, hoşgörünün, barışın, dostlukların, birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik ve hoşgörü duyguları ile sevinç ve mutluluğun paylaşılarak çoğaldığı önemli günler olduğunu belirtti.

Bayramların paylaştıkça anlam kazandığını vurgulayan Öztürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birbirimize her zamankinden daha fazla candan ve gönülden sarılmalı, birliğimize ve kardeşliğimize halel getirmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Her alanda gerçekleştirdiği reformlarla büyük başarılara imza atan ülkemiz, geleceğe her zamankinden daha fazla umutla bakıyor, hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde büyük atılımlar gerçekleştirdiğimiz gözükmektedir."

Öztürk, tarihimizin kardeşlik hukukuyla yazıldığını, geleceğinin de yine kardeşlik hukuku üzerinden şekilleneceğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bu anlamda 2023 hedeflerimize ve ötesine yürüyüşümüz güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Zaman, birlik ve beraberlik içinde olma zamanıdır. Gönül bağlarımızı sağlam tuttukça ve birbirimize sımsıkı sarıldıkça hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur."

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür de mesajında, bayramların, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğuna dikkat çekti.

Emür, "Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Birbirimize kenetlenerek barış, huzur ve istikrar içinde daha kalkınmış ve daha mutlu bir Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA