Rakitiç kimdir? Ivan Rakitic hangi takımlarda oynadı? Rakitic kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, maaşı ne kadar?
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Rakitiç kimdir? Ivan Rakitic hangi takımlarda oynadı? Rakitic kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, maaşı ne kadar?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Ivan Rakitic, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Ivan Rakitic kaç yaşında nereli? Ivan Rakitic hangi pozisyonda oynuyor? Ivan Rakitic hangi takımlarda oynadı? Ivan Rakitic kimdir?

Rakitiç kimdir? Ivan Rakitic hangi takımlarda oynadı? Rakitic kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, maaşı ne kadar?
25.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:46

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ivan Rakitic, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Ivan Rakitickimdir? Ivan Rakitichangi takımlarda oynadı? Ivan Rakitickaç yaşında nereli? Ivan Rakitichangi pozisyonda oynuyor?

IVAN RAKİTİC KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Mart 1988

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: Rheinfelden, İsviçre

Boy: 1,84 m

Kilo: 76 kg

: Raquel Mauri (e. 2013)

Maaş: 8 milyon EUR (2014)

Ivan Rakitic (10 Mart 1988, Rheinfelden, İsviçre) Hırvat millî futbolcu. La Liga takımlarından Barcelona'da forma giymektedir.

Barcelona ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Futbol kariyeri

Basel

Çok küçük yaşlarda futbolcu olan babası ile birlikte futbol oynamaya başlayan Rakitic, ilk etapta çok küçük bir kulüp olan FC Möhlin-Riburg'un altyapısında futbol kariyerine başladı. 1995 yılında ise İsviçre'nin Basel kulübünün altyapısına geçti. Burada on yıl kadar altyapıda eğitim gördükten sonra 2005'te profesyonel sözleşmeye imza attı. Rakitic, Basel ile 47 maçta 11 gol ve bir asiste imza atarken oynadığı ikinci sezonda ligin "En Çok Gelişen Oyuncusu" seçildi. O sezonun sonunda 5 milyon Euro karşılığında Alman kulübü Schalke 04'e imza attı.

Schalke 04

Schalke 04 adına çıktığı 135 maçta 16 gol atıp 29 asist yapan Rakitic, belirli dönemlerde sakatlıklardan da etkilendi. Sözleşme uzatma konusunda anlaşmazlık yaşadığı kulübü ile 2011'de yolları ayrıldı. 2,5 milyon Euro karşılığı İspanyol Sevilla'ya satışı gerçekleşti.

Sevilla

İlk etapta İspanya'da uyum sorunu yaşadı. Sevilla'nın o zaman çokça teknik direktör değiştirdiğinden ve kendine verilen alışılmadık görevlerden dolayı uyum sorunu giderek arttı. Bu sık teknik direktör değişme olayından olumlu olarak etkilenen Rakitic performansını en üst düzeye çıkardı. 18.08.2011 tarihinde Hannover 96 ile yapılan UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan bir pozisyonda sakatlandı ve ayağında kırık tespit edildi. Takımında kaptanlığa kadar yükseldi. Kaptanlık yaptığı süre zarfında 50 maçta 15 gol ve 18 asistlik performans sergileyen Rakitic UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gol ve 3 asistlik istatistikleriyle kariyerini en büyük başarsını elde etti ve kupa ellerinde havaya kalktı. İspanyol ekibinin formasını giydiği 2011-2014 sezonları arasında 147 maçta 32 gol ve 42 asistlik katkı sağladı. 4 sezon formasını giydiği ve kaptanlığa kadar geldiği Sevilla kulübüyle 2014-2015 sezonu 20 milyon Euro karşılığında yollarını ayırdı ve başka bir İspanyol devi olan Barcelona ile sözleşme imzaladı.

Barcelona

Katalan ekibiyle ilk maçına Elche karşısında çıkan Rakitic 90 dakika süre aldı ve 3-0 biten maçta Munir El Haddadi'ye 1 asist yaptı. Yetenekli Barcelona orta sahası arasında forma şansı bulmakta ve uyum sağlamakta zorluk çekmeyen Rakitic, yaşı ilerleyen Xavi Hernandez'in yerini doldurabileceğini göstermiş oldu. Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü İngiliz ekibi Manchester City ağlarına yolladı. Maçı Rakitic tek golüyle Barcelona kazandı.

Millî takım kariyeri

Millî takım kariyerinde U-17 seviyesinden U-21 seviyesine kadar İsviçre forması giyen Rakitic, ilk kez Slaven Bilic tarafından Hırvatistan millî futbol takımına çağrıldı. Hırvatistan formasını giydiği 68 maçta 9 gol ve 12 asist atma başarısını da gösterdi.

BAŞARILARI

Sevilla FC:

UEFA Avrupa Ligi (1):2013-14

FC Barcelona:

UEFA Şampiyonlar Ligi (1):2014-15

La Liga (2):2014-15, 2015-16

Copa del Rey (1): 2014-15

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