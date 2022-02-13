Rakiplerini deplasmanda 20-0 mağlup ettiler

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta oynanan maçta Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor, Mardin temsilcisi Kızıltepe Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 20-0 yendi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta oynanan Mardin Kızıltepe Sportif Faaliyetler- Bağlar Belediyespor ile mücadele etti. Rakibini 20-0 mağlup eden Bağlar Belediyespor, puanını 20'ye çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu. Mardin temsilcisi ise son sırada yer aldı.