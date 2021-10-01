Rakip futbolcuyla gırtlak gırtlağa gelen Diagne'yi 4 kişi tutamadı
Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, çizgi üstünde topu kontrol etmek isterken Saliba'nın müdahalesine maruz kaldı. Ardından ikili birbirine sert girdi. Gırtlak gırtlağa yapışan futbolcuları hakem ayıramadı. Marsilyalı 4 futbolcu olay yerine koştu. Marsilya'dan iki futbolcunun Diagne'nin üzerine yürümesiyle Galatasaraylılar da sahaya girdi. Buna rağmen rakibinin yakasını bırakmayan Diagne'yi kontrol etmek güçleşti. Ardından hocalar sahayı yatıştırdı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Marsilya deplasmanında binbir türlü olay yaşandı. Tribünler, hakem, Van Aanholt-Guendzouzi gerginliği ve son olarak Diagne'nin Saliba ile gırtlak gırtlağa gelmesi.
ELİNE VURDU
Diagne, saha kenarı çizgisi üstünde topu kontrol etmek isterken Saliba'nın müdahalesiyle sinirlendi. Ardından Galatasaray'ın forveti rakibin koluna vurdu ve olaylar başladı.
GIRTLAĞINA YAPIŞTI
Diagne, üzerine yürüyen Saliba'nın yakasını yapıştı ve iki futbolcu da birbirlerinin boğazlarını sıktı. Ardından 4 Marsilyalı futbolcu olay yerine koştu. Bazıları Diagne'ye yürümeyi tercih edince, Galatasaray kulübesi de sahaya fırladı. Maçın ardından Diagne-Saliba ve Van Aanholt-Guendzouzi gerginliği devam etti. Teknik direktörler araya girip olayı yatıştırdı.