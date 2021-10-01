Rakip futbolcuyla gırtlak gırtlağa gelen Diagne'yi 4 kişi tutamadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rakip futbolcuyla gırtlak gırtlağa gelen Diagne'yi 4 kişi tutamadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, çizgi üstünde topu kontrol etmek isterken Saliba'nın müdahalesine maruz kaldı. Ardından ikili birbirine sert girdi. Gırtlak gırtlağa yapışan futbolcuları hakem ayıramadı. Marsilyalı 4 futbolcu olay yerine koştu. Marsilya'dan iki futbolcunun Diagne'nin üzerine yürümesiyle Galatasaraylılar da sahaya girdi. Buna rağmen rakibinin yakasını bırakmayan Diagne'yi kontrol etmek güçleşti. Ardından hocalar sahayı yatıştırdı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Marsilya deplasmanında binbir türlü olay yaşandı. Tribünler, hakem, Van Aanholt-Guendzouzi gerginliği ve son olarak Diagne'nin Saliba ile gırtlak gırtlağa gelmesi.

Rakip futbolcuyla gırtlak gırtlağa gelen Diagne'yi 4 kişi tutamadı

ELİNE VURDU

Diagne, saha kenarı çizgisi üstünde topu kontrol etmek isterken Saliba'nın müdahalesiyle sinirlendi. Ardından Galatasaray'ın forveti rakibin koluna vurdu ve olaylar başladı.

Rakip futbolcuyla gırtlak gırtlağa gelen Diagne'yi 4 kişi tutamadı

GIRTLAĞINA YAPIŞTI

Diagne, üzerine yürüyen Saliba'nın yakasını yapıştı ve iki futbolcu da birbirlerinin boğazlarını sıktı. Ardından 4 Marsilyalı futbolcu olay yerine koştu. Bazıları Diagne'ye yürümeyi tercih edince, Galatasaray kulübesi de sahaya fırladı. Maçın ardından Diagne-Saliba ve Van Aanholt-Guendzouzi gerginliği devam etti. Teknik direktörler araya girip olayı yatıştırdı.

Rakip futbolcuyla gırtlak gırtlağa gelen Diagne'yi 4 kişi tutamadı
Haberler.com - Spor Haberleri
Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalı'ya olay gönderme: Peruğunu çıkartacağım cüce

Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalı'ya olay gönderme: Peruğunu çıkartacağım cüce

 Muslera, spikerin gafını eğlence malzemesi yaptı! Mondragon'u da etiketledi

Muslera, spikerin gafını eğlence malzemesi yaptı! Mondragon'u da etiketledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
az oz:Diagne Haklıdır veya haksızdır bilemem ama bizim oyuncular Diagneyi orda yanlız bıraktılar adamın etrafına tüm marsilya toplandı bizim takımdan bir iki kişi gitti oda iş işten geçince yazıklar olsun.
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Tunç Soyer Aziz Sancar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rakip futbolcuyla gırtlak gırtlağa gelen Diagne'yi 4 kişi tutamadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:35:28. #1.11#