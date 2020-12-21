Rakibine tüküren Marcus Thuram'a 6 maç men
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rakibine tüküren Marcus Thuram'a 6 maç men

21.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:13

Almanya Futbol Federasyonu, Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram'a Hoffenheim maçında rakip oyuncuya tükürdüğü için 6 maç men cezası verdi. Oyuncunun bir maçlık cezası ise ertelendi. Thuram'a kulübü de 150 bin Euro ceza kesmişti.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), tükürük skandalı ile Alman futbol kamuoyununda gündem olan Marcus Thuram'a lig ve kupada dahil olmak üzere 5 müsabakadan men cezası ve 21 Aralık 2021 tarihine kadar benzer hatası olması halinde ise +1 maç cezası alması yönünde karar aldı. Fransız forvete ayrıca 40 bin Euro para cezası verildi.

KULÜBÜ 150 BİN EURO CEZA VERMİŞTİ

Marcus Thuram, 19 Aralık'ta Borussia Mönchengladbach ile TSG Hoffenheim arasında oynanan maçın 79'uncu dakikasında Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'un yüzüne tükürmüş ve karşılaşmanın hakemi Frank Willenborg tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Borussia Mönchengladbach, Thuram'ı yıllık maaşından 150 bin Euro keserek cezalandırmıştı.

Rakibine tüküren Marcus Thuram'a 6 maç men
Haber Yorumları (1)
SAMİ: Öfke kontrolü yapılmamış futbolcu sahaya sürülmemeli. Bu kişinin önceden sabıkaları vardı diye biliyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Demet Akalın Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Ersun Yanal Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Adana Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rakibine tüküren Marcus Thuram'a 6 maç men | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 22:42:18. #1.14#
title