Rakibine tüküren Marcus Thuram'a 6 maç men

Almanya Futbol Federasyonu, Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Marcus Thuram'a Hoffenheim maçında rakip oyuncuya tükürdüğü için 6 maç men cezası verdi. Oyuncunun bir maçlık cezası ise ertelendi. Thuram'a kulübü de 150 bin Euro ceza kesmişti.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), tükürük skandalı ile Alman futbol kamuoyununda gündem olan Marcus Thuram'a lig ve kupada dahil olmak üzere 5 müsabakadan men cezası ve 21 Aralık 2021 tarihine kadar benzer hatası olması halinde ise +1 maç cezası alması yönünde karar aldı. Fransız forvete ayrıca 40 bin Euro para cezası verildi.

KULÜBÜ 150 BİN EURO CEZA VERMİŞTİ

Marcus Thuram, 19 Aralık'ta Borussia Mönchengladbach ile TSG Hoffenheim arasında oynanan maçın 79'uncu dakikasında Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'un yüzüne tükürmüş ve karşılaşmanın hakemi Frank Willenborg tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Borussia Mönchengladbach, Thuram'ı yıllık maaşından 150 bin Euro keserek cezalandırmıştı.