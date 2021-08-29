Rahvan atlar 'Zafer'e koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rahvan atlar 'Zafer'e koştu

Rahvan atlar 'Zafer'e koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen '6. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları, Zafer Kupası' yarışması başladı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen '6. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları, Zafer Kupası' yarışması başladı. Gün boyu devam edecek yarışların finali ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Yarışlar İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde başladı. Yarışlar Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 105 rahvan atı ile yapıldı. 20'ye yakın jokeyin bulunduğu yarışlarda atlar 10 kategoride, 4-5-6'lı grup halinde yarıştı. Heyecanın zaman zaman doruğa ulaştığı yarışlarda at sahipleri kendi atlarının galip gelmesi için dua ederken, seyirciler ise eşine az rastlanacak görüntüler ortaya çıktığı yarışları büyük bir zevkle izledi. Öğlen saatlerinde başlayan yarışların sonunda akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Zafer Kupası finalistleri belli olacak. Yarışma kupa ve ödül töreni ile sona erecek.

"Afyonkarahisar'ın rahvanda başkent olması yolunda 4 nala ilerliyoruz"

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Rahvan At Spor Kulüp Başkanı Veysel Kökhasan, etkinliğin Afyonkarahisar Valiliği ve Kayıhan Belediyesi'nin katkıları ile yapıldığını ifade etti. Kökhasan, "Yarışma 10 kategoride 105 at ile yapılıyor. Türkiye'de neredeyse her yerinde at yarışı yapılıyor, 60-70 atla. Ama burada biz yarışmayı 105 at ile yapıyoruz. 'Afyonkarahisar tarihin, termalin ve zaferin başkenti' diyoruz ama biz rahvan atçılar olarak, Afyonkarahisar'ın rahvanda başkent olması yolunda 4 nala ilerliyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen yarışlara protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Rahvan atlar 'Zafer'e koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neşet Ertaş Mesut Akusta Burcu Biricik Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mesut Özil Arda Güler Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rahvan atlar 'Zafer'e koştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 16:00:12. #1.14#

title