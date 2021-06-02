SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor
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SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyorVIDEO YOKMesut MADAN/BURDUR, (DHA)-TÜRKİYE Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takım aday kadrosu çalışmaları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde sürüyor.

Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor

VIDEO YOK

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-

TÜRKİYE Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takım aday kadrosu çalışmaları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde sürüyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 19-20 Haziran'da yapılacak Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nde İsrail, Romanya ve İsveç ile mücadele edecek Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı'na seçilebilmek için 40 sporcu mücadele ediyor.

Burdur'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, "Avrupa 7'li Ragbi Trophy müsabakalarına hazırlanmak için buradayız. Avrupa 7'li Ragbi Trophy serisi iki ayaktan oluşuyor. İlk ayak 19-20 Haziran'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, ikinci ayak ise 10-11 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek" dedi.

18 Haziran'a kadar milli takım kampını sürdüreceklerini aktaran Ngue, "Şu anda milli takım aday kadrosuna 40 oyuncu çağırdık. Kadromuz birkaç gün sonra 15 kişiye düşecek, turnuvadan bir hafta önce de 12 kişilik kadro belirlenecek" diye konuştu.

Türkiye Ragbi Milli Takımı olarak Avrupa'nın ikinci seviyesi olan Trophy Ligi'nde mücadele ettiklerini söyleyen Ngue, şöyle devam etti:

"Geçen sene konferans ligindeydik ve Trophy Ligi'ne terfi ettik. Bir tutkumuz var biliyoruz ki bu lig bizim için biraz sıkı olacak ama elimizden gelenin en iyisini yaparak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Türkiye Ragbi tarihinde ilk kez oynayacağımız bu ligde ilk hedefimiz çeyrek final oynamak."

Milli takım seçmelerine katılan sporculardan Etem Rasim Seydioğlu, "Ragbi milli takımına seçilmek için mücadele ediyoruz. Zagreb'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Rakiplerimiz İsrail, Romanya ve İsveç" dedi.

Eyüp Can Kahraman da "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Yaklaşık 2 yıldır ragbi yapıyorum. Ragbi çok güzel bir spor mücadele sporu, savaş sporu. Bu mücadelede ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah Hırvatistan'da iyi bir derece alıp Avrupa'nın bir üst ligine yükselmek istiyoruz" diye konuştu.

SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor
SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor
SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor
SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor
SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor
SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor
SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor
SPOR Ragbi Milli Takımı seçmeleri Burdur'da sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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