Rafael (Rafael Pereira da Silva) kimdir? Defans futbolcusu Rafael kaç yaşında, nereli?
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Rafael (Rafael Pereira da Silva) kimdir? Defans futbolcusu Rafael kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş'a transfer haberleriyle gündeme gelen başarılı defans oyuncusu Rafael kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynamıştır tüm bilgiler haberimizde...

Rafael (Rafael Pereira da Silva) kimdir? Defans futbolcusu Rafael kaç yaşında, nereli?
04.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:38

Son dakika haberi olarak gündeme gelen Rafael, Beşiktaş'a transferinde büyük ölçüde ilerleme kaydedildi. Peki tecrübeli oyuncu Rafael kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynamaktadır?

RAFAEL KİMDİR?

Rafael Pereira da Silva 9 Temmuz 1990 Rio de Janeiro doğumlu Rafael veya Rafael da Silva adıyla anılan Brezilyalı defans oyuncusudur. Normalde defansın sağında oynamasına rağmen, orta sahanın sağında da oynayabilmektedir. İkiz kardeşi Fábio da Middlesbrough'da oynamaktadır.

Rafael doğum tarihi : 9 Temmuz 1990

Rafael kaç yaşında : 30 yaşında

Rafael aslen nereli : Brezilya

Rafael oynadığı mevki nedir : Defans (Sağ bek) [Orta sahada da oynayabiliyor]

Rafael forma numarası kaç : 20

Rafael burcu ne : Yengeç

Rafael boyu kaç : 1,72 m

Rafael kilosu kaç : 69 kg

RAFAEL FUTBOL KARİYERİ

Şuanda Olympique Lyon takımında defans olarak oynayan Rafael'in önümüzdeki sezon Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.

2005-2008 yılları arasında Fluminense'nin alt yapı takımında oynamıştır. Ardından çok beğenilen defans oyuncusunu 2008 yılında Manchester United transfer etmiştir. Sonrasında 2015 yılında O. Lyon'a transfer olmuştur. Günümüzde ise Beşiktaş ile adı anılmaktadır.

RAFAEL'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

2005 - 2008 : Fluminense (Altyapı)

2008 - 2015 : Manchester United [109 maç 5 gol]

2015 - 2020 : O. Lyon [36 maç 1 gol]

Milli Takım Kariyeri:

2007 : Brezilya U-17 [12 maç 0 gol]

2012 : Brezilya U-23 [7 maç 1 gol]

2012 : Brezilya [2 maç 0 gol]

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