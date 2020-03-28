Rafael Nadal’dan anlamlı çağrı İspanya’da 56,000’in üzerinde koronavirüs vakası bulunuyor.

İspanya’da 56,000’in üzerinde koronavirüs vakası bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4000’i geçince ülke yönetimi, sokağa çıkma yasağı getirmişti. Rafael Nadal, vatandaşı ve NBA yıldızı Pau Gasol’le birlikte anlamlı bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Rafa, şunları söyledi: “İspanyol halkı, biz sporcuları daima destekledi ve bizim yükselişimize öncü oldu. Bir şeyler kötü gittiğinde bile bize karşı anlayışlı oldunuz, ayrıca sevincimizi de paylaştınız. Şimdi de sporcuların sizi hayal kırıklığına uğratmama zamanı. Bu nedenle ben ve arkadaşım Pau (Gasol), tüm İspanyol sporunu bir araya toplayacağımıza inandığımız bir kampanya başlatmaya karar verdik. Kızılhaç Yardım Projesi’yle ortaklaşa çalışıyoruz. Acil olarak 1,350,000 kişiye yardım etmek için en az 11 milyon Euro toplamamız gerekiyor. Pau ve ben bağışımızı yaptık. Size güveniyoruz, bu en iyi zaferimiz olacak.”

Bu çağrının yanı sıra İspanya’da Lionel Messi, medikal kuruluşlara bir milyon Euro bağışlamıştı. Real Madrid’in yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio ise 264,000 maske ve 15,000 koronavirüs testine yetecek kadar maddi destekte bulunmuşlardı.