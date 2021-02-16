Rachid Ghezzal kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Beşiktaş'ta yaşıyor
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Rachid Ghezzal kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Beşiktaş'ta yaşıyor

16.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:48
Rachid Ghezzal kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Beşiktaş'ta yaşıyor

Beşiktaş'ın dün oynadığı Gençlerbirliği maçında perdeyi açan golü atarak siyah-beyazlı forma altında ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, bu sezonki performansıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın dün oynadığı Gençlerbirliği maçında perdeyi açan golü atarak siyah-beyazlı forma altında ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, bu sezonki performansıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk yarışında takımına önemli katkı sağlarken aynı zamanda parlak günlerine döndü.

Beşiktaş'ın ilk Cezayirli futbolcusu Ghezzal, Gençlerbirliği maçında attığı golle aynı zamanda siyah-beyazlı takımda gol atan ilk Cezayirli olarak da kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı formayla 17 lig ve 2 kupa maçına çıkan Ghezzal, ligde 1 kez rakip fileleri havalandırırken paslarıyla çok sayıda gole de katkı sağladı.

Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılamakta güçlük yaşayan Ghezzal, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Fiorentina'da 21 maçta forma giyse de 1 gole imza atabildi.

2018-2019 sezonunda İngiltere'nin yolunu tutarak Leicester City forması giymeye başlayan Cezayirli futbolcu, burada istenileni veremedi. Leicester City'de kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Ghezzal 19 lig maçında 1 kez gol sevinci yaşarken, kupalar dahil 23 maçta görev aldı ve oynadığı tüm maçlarda 3 gol attı.

İngiltere öncesinde Fransa'da 2017-2018 sezonunu Monaco'da tamamlayan siyah-beyazlı orta saha oyuncusu, Ligue 1'de 26 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.

Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Olympique Lyon'da 2016-2017 sezonunu 3 golle tamamlayan Ghezzal, futbolculuğunun en golcü dönemini ise 2015-2016 sezonunda yaşadı. Lyon'da 10 gole imza atan Cezayirli oyuncu, çok sayıda golde de paslarıyla ön plana çıktı.

2014-2015 ve 2013-2014 sezonlarını gol katkısı sağlayamadan tamamlayan Ghezzal, kariyerinin ilk sezonu olan 2012-2013 sezonunda ise 1 kez gol atmayı başardı.

Ghezzal ayrıca Beşiktaş'ın Mağrip ülkelerinden kadrosuna kattığı üçüncü oyuncu oldu.

Siyah-beyazlı takımdan daha önce Fas'tan Jamal Sellami ve Tunus'tan Zoubaier Baya da forma giymiş ancak iki oyuncu da beklentileri karşılayamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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