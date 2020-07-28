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QNB Finansbank, KOBİ bankacılığında Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi bankası seçildi

QNB Finansbank, dünyanın en önde gelen saygın finans kuruluşu ve yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen "2020 Mükemmellik Ödülleri"nde "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi KOBİ Bankası" seçildi.

QNB Finansbank, KOBİ bankacılığında Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi bankası seçildi
28.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:03

QNB Finansbank, dünyanın en önde gelen saygın finans kuruluşu ve yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen "2020 Mükemmellik Ödülleri"nde "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi KOBİ Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank; KOBİ'lere yönelik finansal ve dijital çözümleri, Dijital Köprü Projesi ve Kovid-19 salgını süresince reel sektöre yönelik gerçekleştirdiği kredi destek paketleriyle söz konusu ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, bankanın, KOBİ'ler için geliştirdiği çözümlerle bu alandaki müşterilerine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bankamızın, fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla müşterilerine hem öngörülü bir risk yönetimi hem de proaktif destek sunması sayesinde Euromoney'in bu yılın Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi KOBİ bankası ödülüne layık görüldük." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lere özel farklı bankacılık modeli

Aydın, QNB Finansbank'ın, KOBİ'leri perakende tabanlı modele dahil eden ilk banka olma özelliğini de taşıdığını aktararak, "KOBİ'ler için ayrı bir finansal modelleme sistemi kurduk. KOBİ'leri mikro küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak ikiye ayırdık. Türkiye'nin tarım ve turizm sektörü için de ayrı hizmet modelleri geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

QNB Finansbank'ın KOBİ bankacılığı başarısının arkasındaki bir başka hususun da teknoloji olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki pek çok banka KOBİ'lere genellikle şubeleri aracılığıyla hizmet ederken, QNB Finansbank, hem fiziksel şubeyi hem de dijital kanalları birleştiren, müşteri dostu bir model oluşturdu. Banka bünyesindeki KOBİ Bulut Birimi'nin yanı sıra Dijital Köprü denilen yeni hizmet de bu modele dahil edildi. Geçtiğimiz sonbahar aylarında hayata geçen bu model, müşterilere muhasebe, faturalama ve insan kaynakları çözümleri gibi yan ürünler sunarak küçük işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı oluyor. KOBİ müşterilerimizin dijital olanaklardan yararlanmaları için köprü görevi görüyoruz."

Salgının başından itibaren QNB Finansbank'ın KOBİ'leri proaktif şekilde desteklemeye devam ederek kredi ödemelerini koşulsuz şartsız 3 ay boyunca erteleme fırsatı sunduğunu bildiren Aydın, "Üstelik gerektiğinde 3 ay daha uzatma imkanı da tanıdık. Bugüne kadar bankanın KOBİ müşterilerinin 4'te biri bu imkandan yararlanmış durumda. Bu şekilde müşterilerimizin nakit akışlarındaki sıkıntıları da gidermelerine yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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