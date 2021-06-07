Pütürge'de kilit taşı üretim tesisi açıldı
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Pütürge'de kilit taşı üretim tesisi açıldı

Pütürge'de kilit taşı üretim tesisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün girişimleri ile ilçeye parken kilit taşı üretim tesisi kazandırıldı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün girişimleri ile ilçeye parken kilit taşı üretim tesisi kazandırıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde göçü engellemek için yoğun çaba sarf eden Belediye Başkanı Mikail Sülük, istihdam alanları arttırmak adına da çeşitli projelere öncülük ediyor. Pütürge Belediyesi şirketi olan Püraş İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi bünyesinde kurulan Kilit Parke Taşı ve Bims üretim tesisi tam kapasite ile üretime başladı. Bin 100 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan tesis Pütürge'ye adeta can suyu oldu.

3,2 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesisin 300 metrekarelik prefabrik yerleşkesi de bulunurken, ilçe ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sunması bekleniyor. Yılda yaklaşık 300 bin metrekare kilit parke taşı ve 600 bin adet Bims üretim kapasitesine sahip olan tesiste şuan için 40 kişi istihdam ediliyor. - MALATYA

Pütürge'de kilit taşı üretim tesisi açıldı
Pütürge'de kilit taşı üretim tesisi açıldı
Pütürge'de kilit taşı üretim tesisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pütürge'de kilit taşı üretim tesisi açıldı - Haberler Ekonomi
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