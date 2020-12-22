Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü
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Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

22.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:52
Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda iş birliği ele alındı.

Ayrıca Orta Doğu meselesinin ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümüne ileride de destek vermeye hazır olduğunu teyit etti.

İki lider, farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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